Тарасенко в матче с «Оттавой» забросил 16-ю шайбу в сезоне

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко забросил шайбу в матче регулярного сезона с «Оттава Сенаторз» (1:1, завершился 1-й период). Ассистентом выступил форвард Райан О'Райлли.

Эта шайба стала для российского нападающего 16-й в сезоне. Всего в НХЛ на его счету 380 (194+186) баллов за результативность в 467 матчах.

Видео гола Тарасенко также доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

18 января, в матче с «Бостон Брюинз» Тарасенко установил личный рекорд по игровому времени в регулярных чемпионатах НХЛ. Форвард провёл на льду 23 минуты 59 секунд и отметился 2 бросками в створ. Также совершил 1 перехват и допустил 2 потери шайбы. Ранее рекорд Тарасенко по игровому времени составлял 23.43 (16 марта 2018 года, в игре с «Колорадо Эвеланш»).