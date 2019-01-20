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36 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Сан-Хосе», у Кучерова 2 очка

36 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Сан-Хосе», у Кучерова 2 очка
Хоккей / НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 6:3 (2:1, 2:1, 2:1) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились: Мэтью Жозеф, Алекс Киллорн, Янни Гурд, Виктор Хедман и Стивен Стэмкос дважды. В составе «Шаркс» дубль оформил Эвандер Кейн.

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров провёл на льду 19 минут 22 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, отметился двумя голевыми передачами и окончил матч с показателем полезности «+2». Голкипер Андрей Василевский отразил 36 бросков из 39. Михаил Сергачёв участия в матче не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
6:3
2:1, 2:1, 2:1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Жозеф (Чирелли, Миллер) – 03:32 (5x5), 2:0 – Киллорн – 17:51 (5x5), 2:1 – Кейн (Майер, Торнтон) – 19:39 (5x4), 2:2 – Кейн (Донской, Шимек) – 20:58 (5x5), 3:2 – Гурд (Стэмкос, Палат) – 27:29 (5x5), 4:2 – Хедман (Кучеров) – 32:01 (5x4), 5:2 – Стэмкос (Кучеров, Макдона) – 45:08 (5x5), 6:2 – Стэмкос (Хедман, Пойнт) – 54:15 (5x4), 6:3 – Сёренсен (Хед, Лабанк) – 59:23 (5x5)
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