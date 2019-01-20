Кузнецов — о своей игре в последних матчах: мне не нравится об этом говорить

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал неудачную серию «столичной» команды. Подопечные Тодда Рирдена впервые в сезоне потерпели четыре поражения подряд.

«Нет реализации. Создаём опасные моменты, убегаем в контратаки, но не можем забить. Сейчас уже начался такой хоккей, в котором судьбу матча решают два-три момента. Раньше можно было упустить четыре-пять моментов, при этом зная, что вы вернётесь в игру. Сейчас это уже не так просто. Мы должны больше концентрироваться на тех моментах, которые у нас есть.

Моя игра в последних матчах? Мне не нравится об этом говорить. Когда команда выигрывает, то все счастливы. Когда вы проигрываете, вам нужны определённые вызовы. Это то, что мне нравится. Когда дела складываются не лучшим образом, можно наблюдать за преображением плохой ситуации в хорошую. Хороший вызов для «Вашингтона», — цитирует Russian Machine Never Breaks.