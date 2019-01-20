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Торторелла: этот Дюклер выглядит просто на миллион баксов

Торторелла: этот Дюклер выглядит просто на миллион баксов
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (1:2) обрушился с критикой на нападающего своей команды Энтони Дюклера.

«У нас было 20 бросков в створ, а ещё 31 выстрел был либо заблокирован, либо пришёлся мимо створа ворот. Это просто смешно! Этот Дюклер выглядит просто на миллион баксов. В каждой смене будто бы угрожает воротам. Идёт на пятачок, бросает мимо, потом возит шайбу в углу и тем самым усугубляет положение. Нет, он играет хорошо, но, ради бога, нельзя так действовать, словно миллион баксов лежит у ворот. Ему нужно замедлиться», — сказал Торторелла на послематчевой пресс-конференции.

Единственную шайбу «Блю Джекетс» забросил российский нападающий Артемий Панарин, проведший на льду 22 минуты 45 секунд и нанесший два броска в створ ворот. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 31.

Шайба Панарина не спасла «Коламбус» от поражения в матче с «Миннесотой»
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