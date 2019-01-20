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Торторелла — журналистам: не спрашивайте о Бобровском. Он был великолепен

Торторелла — журналистам: не спрашивайте о Бобровском. Он был великолепен
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (1:2) отметил игру российского вратаря Сергея Бобровского.

«Не спрашивайте о том, как Бобровский будет играть после перерыва. Спрашивайте об игре. Сегодня Боб продемонстрировал великолепное усилие», — сказал Торторелла на послематчевой пресс-конференции.

Видео одного из самых ярких сейвов Бобровского также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Коламбуса».

Единственную шайбу «Блю Джекетс» забросил российский нападающий Артемий Панарин, который провёл на льду 22 минуты 45 секунд и нанёс два броска в створ ворот. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 31.

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