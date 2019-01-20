Моуринью: меня пригласили на хоккейный суперматч в Россию, со мной такое впервые

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сказал, что получил приглашение посетить хоккейный матч в России.

«Меня уже пригласили на хоккейный суперматч в Россию — у меня такое впервые», — заявил Моуриньо, делясь планами на будущее.

Моуриньо был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» в середине декабря 2018 года. До конца нынешнего сезона возглавлять «красных дьяволов» будет бывший игрок клуба Уле-Гуннар Сульшер.

Португальский специалист является одним из самых титулованных тренеров в истории футбола. Жозе дважды выигрывал Лигу чемпионов, трижды становился чемпионом Англии, дважды — Италии, однажды — Испании. Выигрывал Кубок УЕФА и Лигу Европы УЕФА. Неоднократно становился лучшим тренером национального чемпионата, а в 2010 году был признан человеком года по версии La Gazzetta dello Sport.