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Бобровский — о конкуренции с Корписало: каждый игрок пишет свою историю

Бобровский — о конкуренции с Корписало: каждый игрок пишет свою историю
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прокомментировал игру в нынешнем сезоне и особенности взаимоотношений со сменщиком, Йоонасом Корписало.

«Каждый сезон приносит определённые проблемы. Я был готов к этому. Есть трудные времена, есть весёлые. Сезон длинный, это настоящий марафон, в котором бывают взлёты и падения. Их много, и важно, как ты с ними справляешься. По поводу отказа от пункта, запрещающего обмен, комментариев не даю. Это конфиденциальная информация.

Говорим ли мы о вратарских делах с Корписало? Да, но не слишком много. Считаю, каждый вратарь и каждый игрок пишет свою собственную историю», — приводит слова Бобровского The Columbus Dispatch.

В нынешнем сезоне Бобровский пропускает 2,94 гола в среднем за матч и отражает 90,3% бросков.

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