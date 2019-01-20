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Ричардс: Кейн может обойтись без габаритов, поскольку больше работает головой

Ричардс: Кейн может обойтись без габаритов, поскольку больше работает головой
Хоккей / НХЛ

Известный нападающий Брэд Ричардс оценил игру форварда «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна, являющегося одним из лидеров команды.

«Патрик контролирует игру. Ему помощь в этом не нужна. Я всегда считал его звёздным центрфорвардом, играющим на фланге. Он умеет всё и хочет, чтобы шайба была у него на крюке как можно чаще. Он может бросить, сыграть в пас, замедлить игру. Такое редко сейчас увидишь. У него есть все, кроме габаритов. Но он может обойтись и без них, потому что у него светлая голова. С ним можно выпускать любого игрока. Он справится.

Со временем не поспоришь. Однажды Кейн это почувствует. Но у него свой стиль, он не часто играет в тело, больше работает головой. Мне кажется, ещё года четыре или пять он будет играть очень результативно. Но каждому отведён свой срок. Приходит время, и ноги уже не работают. Однако не думаю, что с Патриком это произойдёт в ближайшее время», — приводит слова Кейна официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне 30-летний Кейн провёл 48 матчей и набрал 65 (27+38) очков при показателе полезности «-9».

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