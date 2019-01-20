Лэнгуэй: Овечкин — очень везучий, обошёлся без серьёзных травм

Бывший защитник «Вашингтон Кэпиталз» член Зала славы Род Лэнгуэй поделился впечатлениями о нынешней игре «столичных» и их капитана — Александра Овечкина.

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«Овечкин выше уровнем, чем многие, о ком мы говорим. Но мне он немного напоминает Бретта Халла. Правда, Халл никогда не был быстрым хоккеистом — наверное, я был быстрее Бретта. Овечкин — очень везучий, обошёлся без серьёзных травм. У него были небольшие проблемы с коленом, но, в любом случае, он очень-очень везучий в этом плане. У меня в 33 года было намного больше болячек и проблем. Когда я играл, парни могли проводить на площадке по 35 минут.



Мне бы очень хотелось увидеть, как «Вашингтон» повторяет свой успех в розыгрыше Кубка Стэнли. У команды есть «молодые ноги» и один из лучших вратарей в лиге», — сказал 61-летний Лэнгуэй в интервью The Athletic.



Лэнгуэй защищал цвета «Вашингтона» с 1982 по 1993 год.