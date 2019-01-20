Чернышенко: вместо наказания за пропуск Матча звёзд нужно повышать его престиж

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко поделился мнением, стоит ли наказывать дисквалификацией игроков, отказывающихся от участия в Матчах звёзд.

«Не думаю, что наказание одной игрой того, кто считает себя звездой, но так относится к лиге, что может её проигнорировать, будет существенным. Скорее, нужно работать над тем, чтобы делать Матч звёзд как мероприятие более престижным. Матч звёзд — это площадка, где игроки могут засеять. Выбирали их болельщики и журналисты, а лига только уравновешивала составы», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

В этом году Матч звёзд проходит в Казани. Победитель определится по итогам мини-турнира с участием четырёх команд, представляющих свои дивизионы. В первом полуфинале дивизион Чернышёва встречается с дивизионом Харламова, во втором — дивизион Боброва сыграет с дивизионом Тарасова.