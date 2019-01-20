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Матч звёзд КХЛ — 2019
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Дивизион Чернышёва обыграл дивизион Харламова в полуфинале Матча звёзд КХЛ

Дивизион Чернышёва обыграл дивизион Харламова в полуфинале Матча звёзд КХЛ
Хоккей / КХЛ

Сборная дивизиона Чернышёва обыграла команду дивизиона Харламова со счётом 5:3 в первом полуфинале Матча звёзд КХЛ.

Никита Михайлов открыл счёт на 2-й минуте и вывел дивизион Чернышёва вперёд, на что дивизион Харламова ответил голом Сергея Мозякина. Затем команды снова обменялись заброшенными шайбами — на гол Ильи Михеева точным броском ответил Арсен Хисамутдинов. Во втором периоде в составе дивизиона Чернышёва заброшенными шайбами отметились Марк Верба, Роман Старченко и Антон Бурдасов, у дивизиона Харламова — Мозякин.

Команды проводили матч в формате «4 на 4», игра состояла из двух периодов по 10 минут. Во втором полуфинале сборная дивизиона Тарасова встретится с командой дивизиона Боброва. Победитель этого матча встретится в финале с дивизионом Чернышёва, а проигравший сыграет за третье место с дивизионом Харламова.

Посмотреть видео основных моментов матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - Матч Звёзд
20 января 2019, воскресенье. 16:30 МСК
Дивизион Чернышева
5:3
5:3, 0:0, 0:0
Дивизион Харламова
1:0 – Михайлов – 01:16 (4x4), 1:1 – Мозякин (Постма, Хисамутдинов) – 03:07 (4x4), 2:1 – Михеев – 03:46 (4x4), 2:2 – Хисамутдинов (Мозякин, Зарипов) – 05:22 (4x4), 3:2 – Верба (Михайлов) – 14:32 (4x4), 3:3 – Мозякин (Антипин) – 16:24 (4x4), 4:3 – Старченко (Хольм) – 16:33 (4x4), 5:3 – Бурдасов (Ларсен) – 19:59 (en)
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