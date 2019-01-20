Дивизион Чернышёва обыграл дивизион Харламова в полуфинале Матча звёзд КХЛ

Сборная дивизиона Чернышёва обыграла команду дивизиона Харламова со счётом 5:3 в первом полуфинале Матча звёзд КХЛ.

Никита Михайлов открыл счёт на 2-й минуте и вывел дивизион Чернышёва вперёд, на что дивизион Харламова ответил голом Сергея Мозякина. Затем команды снова обменялись заброшенными шайбами — на гол Ильи Михеева точным броском ответил Арсен Хисамутдинов. Во втором периоде в составе дивизиона Чернышёва заброшенными шайбами отметились Марк Верба, Роман Старченко и Антон Бурдасов, у дивизиона Харламова — Мозякин.



Команды проводили матч в формате «4 на 4», игра состояла из двух периодов по 10 минут. Во втором полуфинале сборная дивизиона Тарасова встретится с командой дивизиона Боброва. Победитель этого матча встретится в финале с дивизионом Чернышёва, а проигравший сыграет за третье место с дивизионом Харламова.

Посмотреть видео основных моментов матча можно на официальном сайте КХЛ.