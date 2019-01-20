Дивизион Чернышёва выиграл Матч звёзд КХЛ, обыграв дивизион Боброва

Команда дивизиона Чернышёва выиграла Матч звёзд, обыграв в финале сборную дивизиона Боброва со счётом 4:3.

В первом периоде в составе дивизиона Боброва точным броском отметился Дмитрий Кагарлицкий, на что команда Боба Хартли ответила дублем Даррена Дица и голом Антона Бурдасова. Во втором периоде Кагарлицкий оформил дубль, также точным броском отметился Вадим Шипачёв.



Команды проводили матч в формате «4 на 4», игра состояла из двух периодов по 10 минут. В первом полуфинале команда дивизиона Чернышёва одолела сборную дивизиона Харламова со счётом 5:3. Во втором полуфинале команда дивизиона Боброва одолела сборную дивизиона Тарасова со счётом 4:3. Третье место завоевал дивизион Харламова, обыгравший дивизион Боброва (8:7 Б).

Посмотреть видео основных моментов матча можно на официальном сайте КХЛ.