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Дивизион Чернышёва выиграл Матч звёзд КХЛ, обыграв дивизион Боброва

Дивизион Чернышёва выиграл Матч звёзд КХЛ, обыграв дивизион Боброва
Хоккей / КХЛ

Команда дивизиона Чернышёва выиграла Матч звёзд, обыграв в финале сборную дивизиона Боброва со счётом 4:3.

В первом периоде в составе дивизиона Боброва точным броском отметился Дмитрий Кагарлицкий, на что команда Боба Хартли ответила дублем Даррена Дица и голом Антона Бурдасова. Во втором периоде Кагарлицкий оформил дубль, также точным броском отметился Вадим Шипачёв.

Команды проводили матч в формате «4 на 4», игра состояла из двух периодов по 10 минут. В первом полуфинале команда дивизиона Чернышёва одолела сборную дивизиона Харламова со счётом 5:3. Во втором полуфинале команда дивизиона Боброва одолела сборную дивизиона Тарасова со счётом 4:3. Третье место завоевал дивизион Харламова, обыгравший дивизион Боброва (8:7 Б).

Посмотреть видео основных моментов матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - Матч Звёзд
20 января 2019, воскресенье. 19:05 МСК
Дивизион Чернышева
4:3
3:1, 1:0, 0:2
Дивизион Боброва
0:1 – Кагарлицкий (Марченко) – 02:07 (4x4), 1:1 – Бурдасов (Верба, Хольм) – 03:42 (4x4), 2:1 – Диц (Верба) – 03:58 (4x4), 3:1 – Диц (Широков) – 06:28 (4x4), 4:1 – Коларж – 12:49 (4x4), 4:2 – Шипачёв (Майоне, Марченко) – 13:45 (4x4), 4:3 – Кагарлицкий (Марченко) – 16:53 (4x4)
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