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Метсола — о буллите Билялетдинова: плохой бросок, шайба не зашла бы в ворота

Метсола — о буллите Билялетдинова: плохой бросок, шайба не зашла бы в ворота
Хоккей / КХЛ

Голкипер «Салавата Юлаева» и дивизиона Чернышёва Юха Метсола прокомментировал эпизод с отражённым буллитом в матче с командой дивизиона Харламова. Финский хоккеист сумел справиться с броском наставника соперника Зинэтулы Билялетдинова.

«Я честно пытался пропустить шайбу, но был такой плохой бросок! Ничего не мог поделать, она бы всё равно не зашла. Матч звёзд – хороший способ расслабиться, мы просто играем ради удовольствия, никакого серьёзного настроения!» — приводит слова вратаря официальный сайт КХЛ.

Посмотреть эпизод с буллитом Билялетдинова можно на официальном сайте КХЛ.

Команда дивизиона Чернышёва выиграла Матч звёзд, обыграв в финале сборную дивизиона Боброва со счётом 4:3. Третье место заняла команда дивизиона Харламова.

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