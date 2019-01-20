«Чикаго» — «Вашингтон»: Евгений Кузнецов закончил матч с «-3»

«Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 8:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который прошёл в Городе ветров.



Нападающий столичной команды Евгений Кузнецов закончил встречу с показателем полезности «-3». Он провёл на льду 16 минут 44 секунды, нанёс два броска, провёл два силовых приёма и выиграл 36% выбрасываний. Перед игрой с «Чикаго» россиянин был переведён в третье звено команды.



В первом периоде ворота столичного клуба поразили Брэндон Саад, Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз, у гостей отличился Брукс Орпик. Во втором игровом отрезке на гол Алекса Дибринкэта «Кэпиталз» ответили заброшенной шайбой Дмитрия Орлова. В третьем периоде Кейн оформил дубль, Тэйвз сделал хет-трик, ещё один гол оформил Дилан Строум, у «Вашингтона» две шайбы забросил Джон Карлсон и ещё одну – Мэтт Нисканен.

«Вашингтон» проиграл пять матчей подряд впервые с сезона-2014/15