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«Вашингтон» проиграл пять матчей подряд впервые с сезона-2014/15

«Вашингтон» проиграл пять матчей подряд впервые с сезона-2014/15
Хоккей / НХЛ

«Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 8:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который прошёл в Городе ветров.

Столичный клуб продлил серию поражений до пяти матчей. «Вашингтон» проиграл пять матчей регулярного чемпионата подряд впервые со старта сезона-2014/15. В свою очередь, «Чикаго» прервал серию из пяти поражений.

В первом периоде ворота столичного клуба поразили Брэндон Саад, Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз, у гостей отличился Брукс Орпик. Во втором игровом отрезке на гол Алекса Дибринкэта «Кэпиталз» ответили заброшенной шайбой Дмитрия Орлова. В третьем периоде Кейн оформил дубль, Тэйвз сделал хет-трик, у «Вашингтона» две шайбы забросил Джон Карлсон и ещё одну – Мэтт Нисканен.

Хет-трик Тэйвза помог «Чикаго» обыграть «Вашингтон», у Орлова два очка
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