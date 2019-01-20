«Вашингтон» проиграл пять матчей подряд впервые с сезона-2014/15

«Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 8:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который прошёл в Городе ветров.



Столичный клуб продлил серию поражений до пяти матчей. «Вашингтон» проиграл пять матчей регулярного чемпионата подряд впервые со старта сезона-2014/15. В свою очередь, «Чикаго» прервал серию из пяти поражений.



В первом периоде ворота столичного клуба поразили Брэндон Саад, Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз, у гостей отличился Брукс Орпик. Во втором игровом отрезке на гол Алекса Дибринкэта «Кэпиталз» ответили заброшенной шайбой Дмитрия Орлова. В третьем периоде Кейн оформил дубль, Тэйвз сделал хет-трик, у «Вашингтона» две шайбы забросил Джон Карлсон и ещё одну – Мэтт Нисканен.

Хет-трик Тэйвза помог «Чикаго» обыграть «Вашингтон», у Орлова два очка