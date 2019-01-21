Игроки «Вашингтона» провели закрытое собрание после поражения от «Чикаго»

«Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 8:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который прошёл в Чикаго на арене «Юнайтед-центр».

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Столичный клуб продлил серию поражений до пяти матчей. «Вашингтон» проиграл пять матчей регулярного чемпионата подряд впервые со старта сезона-2014/15. После матча хоккеисты «Кэпиталз» провели закрытое командное собрание, на котором попытались установить причины неудачной игры в последних встречах.

Напомним, в минувшем сезоне клуб из американской столицы впервые выиграл Кубок Стэнли. В финале плей-офф «Вашингтон» обыграл «Лас-Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1.