Андрей Свечников впервые в карьере набрал три очка в матче НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» обыграл в гостях «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 7:4 в матче регулярного чемпионата.



Нападающий «ураганов» Андрей Свечников записал на свой счёт три результативных балла. Он забросил шайбу и отдал две голевые передачи. Второй номер драфта-2018 впервые в карьере набрал три очка в матче НХЛ. Россиянин провёл на льду 14 минут 33 секунды, заработал показатель полезности «+1» и провёл пять силовых приёмов.



Дубли в составе «Каролины» оформили Лукас Валльмарк и Нино Нидеррайтер, недавно перешедший из «Миннесоты Уайлд». Это его первые голы за новую команду. Также заброшенными шайбами отметились Андрей Свечников, Брок Макгинн и Джордан Мартинук. У хозяев дубль оформил Леон Драйзайтль, по голу на счету Брэндона Мэннинга и Зака Кассиана.

«Эдмонтон» — «Каролина»: Свечников прервал девятиматчевую безголевую серию