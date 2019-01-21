«Эдмонтон» — «Каролина»: Свечников прервал девятиматчевую безголевую серию

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду принимает «Каролину Харрикейнз». В середине второго периода гости впереди со счётом 5:1.

На седьмой минуте отличился российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников, подправив шайбу на пятаке после броска Джейккоба Славина. Также на счету второго номера драфта-2018 в этой игре две результативные передачи. Он выступил ассистентом в голах в исполнении Брока Макгинна и Лукаса Валльмарка.

Посмотреть на результативные действия Свечникова можно на официальном сайте НХЛ.

Андрей прервал девятимачевую серию без очков и голов. В 48 матчах на его счету 12 голов и 10 результативных передач. По общему количеству удалений (22) Свечников делит второе место в лиге с Эвандером Кэйном из «Сан-Хосе Шаркс».

Свечников — о статистике по удалениям: это просто сумасшествие, так стыдно