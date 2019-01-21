Бриндамор — о Свечникове: я сам был хоккеистом и знаю, что такое спад в игре

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал игру новичка Андрея Свечникова, который в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (8:5) прервал серию из девяти матчей без забитых голов.



«Я сам был игроком и знаю, каково это, когда долго не можешь забить. Это непросто, но необходимо перестать переживать о том, что было в прошлом. Андрей оказывает большое давление сам на себя, поэтому необходимо было, чтобы он оставался позитивным. Я тоже должен оставаться на позитиве и показывать ему всё то хорошее, что он делает. Мне нравится этот парень», — сказал Бриндамор в интервью официальному сайту клуба.

В матче с «нефтяниками» Свечников забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи. Россиянин впервые набрал три очка в матче НХЛ.

Посмотреть видео гола Свечникова можно на официальном сайте НХЛ.