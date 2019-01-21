Вратарь «Монреаля» Прайс стал героем клубного конкурса на точность бросков

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс принял участие в клубном конкурсе на точность бросков. Канадский вратарь наглядно продемонстрировал, что хорошо владеет клюшкой.

Видео бросков Прайса также можно посмотреть в «Твиттере».



В этом сезоне 31-летний Прайс провёл 37 матчей в регулярном чемпионате и одержал 19 побед (в последних трёх матчах у канадца три победы). Он отражает 91,4% бросков при коэффициенте надёжности 2,60. «Монреаль» выбрал его на драфте-2005 под 5-м номером.



«Монреаль» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В 50 матчах регулярного чемпионата канадская команда набрала 59 очков. «Монреаль» опережает «Баффало Сэйбрз», идущий вне первой восьмёрки, на пять очков.