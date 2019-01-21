Андрей Костицын не поможет минскому «Динамо» в игре со СКА

Минское «Динамо» отправилось в Санкт-Петербург, где откроет длительную выездную серию, сообщает пресс-служба «зубров». Минчане также проведут матчи с рижским «Динамо» (24 января), «Слованом» (26 января) и ЦСКА (28 января).



Команда отправилась в Россию в следующем составе:



Вратари: Юнас Энрот, Михаил Карнаухов, Максим Хмыз;



Защитники: Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Джонатон Блум, Даниил Бокун, Олег Евенко, Дмитрий Знахаренко, Патрик Уиркош;



Нападающие: Андрей Степанов, Евгений Ковыршин, Дэвид Бут, Теэму Пулккинен, Илья Литвинов, Иван Дроздов, Куинтон Хауден, Артур Гаврус, Александр Когалев, Сергей Костицын, Александр Китаров, Артём Волков, Максим Парфеевец, Алексей Терещенко.



По медицинским показаниям пока не в состоянии помочь команде Андрей Костицын. В списке травмированных по-прежнему находятся Александр Павлович, Дмитрий Буйницкий и Денис Осипов. К ним добавился и Кирилл Готовец, сломавший палец в предыдущей игре.