Холтби: оставить Карлсона за бортом Матча звёзд на этот раз было невозможно

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал приглашение защитника Джона Карлсона на Матч звёзд, который пройдёт в Сан-Хосе. 29-летний хоккеист столичной команды впервые примет участие в таком мероприятии.



«Он должен был поехать туда ещё в прошлом году. Многие должны были быть там. Всё дело в формате, из-за него некоторые туда не попадают. Но я не считаю такой формат плохим. Просто он такой. Я рад за Джона. По сути, он заставил себя пригласить. Оставить его за бортом и на этот раз было невозможно», — цитирует вратаря официальный сайт НХЛ.



В этом сезоне Карлсон провёл 47 матчей и набрал 45 (8+37) очков. В последней игре с «Чикаго Блэкхоукс» (5:8) он отметился двумя результативными бросками.

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