Беруби: у «Лос-Анджелеса» плохие выходные, они будут голодными и сильными

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Крейг Беруби поделился ожиданиями от матча с «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоится 22 января, начало игры — в 22:00 мск.



«Важно, чтобы мы оставались сосредоточенными и не думали заранее о перерыве и тому подобном. Впереди у нас «Лос-Анджелес», у которого были плохие выходные, поэтому они будут голодной и сильной командой. Игра будет тяжёлой, поэтому мы должны быть готовы», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Также специалист сообщил, что нападающий Дэвид Перрон, скорее всего, не поедет с командой на два гостевых поединка.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19