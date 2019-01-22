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«Динамо» Р — «Слован». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
08:20 Мск
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Видеотрансляции матчей КХЛ 22 января доступны на «Чемпионате»

Видеотрансляции матчей КХЛ 22 января доступны на «Чемпионате»
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 22 января, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно восемь матчей. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию каждой из данных игр.

Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Видеотрансляции матчей 22 января:

12:00. «Адмирал» — «Авангард»
12:00. «Амур» — «Сибирь»
14:30. «Куньлунь Ред Стар» — «Салават Юлаев»
17:00. «Автомобилист» — «Трактор»
17:00. «Металлург» — «Барыс»
19:30. «Локомотив» — ЦСКА
19:30. СКА — «Динамо» Минск
19:30. «Динамо» Рига — «Слован».

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