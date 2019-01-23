Сегодня, 23 января, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию каждой из этих игр.
Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа. Видеотрансляции матчей 23 января:
19:30. «Витязь» — «Торпедо»
19:30. «Спартак» — «Северсталь»
19:30. ХК «Сочи» — «Нефтехимик»
19:30. «Йокерит» — «Ак Барс»
Видеотрансляции матчей КХЛ 23 января доступны на «Чемпионате»