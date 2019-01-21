Карлссон пропустит две игры «Сан-Хосе», но может сыграть на Матче звёзд

Защитник Эрик Карлссон пропустит два ближайших матча «Сан-Хосе Шаркс» из-за травмы нижней части тела, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Главный тренер команды Питер Дебур не исключил участия шведского хоккеиста в Матче звёзд НХЛ, который состоится 27 января.



Карлссон принял участие в разминке перед игрой с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:6), но не вышел на лёд. Он не сыграет также во встречах с «Флоридой Пантерз» и «Вашингтон Кэпиталз».



«Я просто хочу, чтобы Карлссон был здоров, и, если он будет здоров, я надеюсь, что он сыграет в Матче звёзд. И я не сомневаюсь, что он сыграл бы. Давайте скрестим пальцы и будем надеяться, что он будет достаточно здоров для этого», — рассказал Дебур.