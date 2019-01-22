«Флорида» обыграла «Сан-Хосе», у Дадонова две передачи

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на домашнем льду одержал уверенную победу над «Сан-Хосе Шаркс» — 6:2.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Аарон Экблад, Майк Мэтисон, Кейт Яндл, Винсент Трочек, Фрэнк Ватрано и Ник Бьюгстад. У гостей отличились Логан Кутюр и Тимо Майер.

На счету российского форварда «Флориды» Евгения Дадонова две результативные передачи и показатель полезности «+2» за 16 минут и 38 секунд, проведённых на льду (1.47 – в большинстве). Богдан Киселевич участия в матче не принимал.

«Флорида» одержала третью победу кряду. С 48 очками она занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сан-Хосе» потерпел третье поражение подряд «Акулы» (60) – третьи на Западе.