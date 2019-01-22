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«Флорида» обыграла «Сан-Хосе», у Дадонова две передачи

«Флорида» обыграла «Сан-Хосе», у Дадонова две передачи
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на домашнем льду одержал уверенную победу над «Сан-Хосе Шаркс» — 6:2.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Аарон Экблад, Майк Мэтисон, Кейт Яндл, Винсент Трочек, Фрэнк Ватрано и Ник Бьюгстад. У гостей отличились Логан Кутюр и Тимо Майер.

На счету российского форварда «Флориды» Евгения Дадонова две результативные передачи и показатель полезности «+2» за 16 минут и 38 секунд, проведённых на льду (1.47 – в большинстве). Богдан Киселевич участия в матче не принимал.

«Флорида» одержала третью победу кряду. С 48 очками она занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сан-Хосе» потерпел третье поражение подряд «Акулы» (60) – третьи на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2019, вторник. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
6:2
1:0, 1:2, 4:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Экблад (Барков, Ватрано) – 17:21 (5x5), 1:1 – Кутюр (Бёрнс, Майер) – 24:21 (5x5), 2:1 – Мэтисон (Дадонов, Ватрано) – 26:07 (5x5), 2:2 – Майер (Торнтон, Павелски) – 33:20 (5x5), 3:2 – Яндл (Юбердо, Барков) – 42:27 (5x4), 4:2 – Трочек (Ватрано) – 42:36 (5x4), 5:2 – Ватрано (Дадонов) – 47:22 (5x5), 6:2 – Бьюгстад (Гаврилюк, Севьюр) – 59:22 (5x4)
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