«Амур» — «Сибирь»: участник Матча звёзд Никита Михайлов не попал в состав гостей

Стали известны составы хабаровского «Амура» и новосибирской «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 22 января, начало игры — в 12:00 мск. В составе гостей отсутствует участник Матча звёзд Никита Михайлов. Он добирался из Казани в Хабаровск транзитом через Москву. В свою очередь восстановившийся от травмы Глеб Зырянов впервые сыграет в 2019 году.

«Амур»:



Лангхаммер (Аликин);

Йордан— Камалов, Зогорна — Пьянов — Горшков;

Грбас— Атюшов, Дедунов — Железков — Руденков;

Кондратьев— Швиденко, Вл. Ушенин— Вяч. Ушенин— Лазарев;

Кузьмин, Кацуба— Кузнецов— Попугаев.

«Сибирь»:



Красиков (Тэйлор);

Логинов — Алексеев, Принс— Брюле — Пельтола;

Игнатович — Демидов, Шаров— Саюстов — Миловзоров;

Савченко — Климонтов, Карон — Комаров — Зырянов;

Лукин— Морозов, Первушин — Романцев — Шашков.