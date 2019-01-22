Коваленко: КХЛ решила, если механизм аренды нельзя остановить, надо возглавить

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко поделился мнением по поводу возможного возвращения института аренды.

«Тут ничего удивительного нет. Да, формально аренды в последнее годы в КХЛ не было, но в хоккейном сообществе прекрасно знают, что скрыто такой механизм действовал. В итоге лига, видимо, решила, что если она не может остановить какой-то процесс, то необходимо его возглавить. Всё правильно. Наша позиция простая: всё, что идёт на пользу нашим хоккеистам, идёт на пользу и профсоюзу.

Прежде всего аренда может помочь молодым хоккеистам. Скажем, у нас появился ряд клубов, где есть три-четыре качественных лимитчика по возрасту, но многие другие клубы не могут найти и одного такого юниора. Благодаря аренде произойдёт размывание молодых хоккеистов по большинству команд КХЛ, это выгодно всем: и клубам, которые смогут развивать всех своих юниоров, и молодым хоккеистам, которые получат так им необходимую игровую практику.

Сегодня много говорят о том, что не все игроки бронзовой молодёжной сборной получают шанс выступать в КХЛ, кто-то уже теряет темп своего развития. Надо признать, что благодаря аренде их возможности расти в КХЛ однозначно были бы выше. И – что очень важно – их желание в столь рискованном возрасте рвануть за игровой практикой за океан точно стало бы меньше», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.