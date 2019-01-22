«Куньлунь» — «Салават»: Кареев сыграет в воротах гостей, Арзамасцев — вне заявки

«Куньлунь Ред Стар» и «Салават Юлаев» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Шанхае. Игра состоится сегодня, 22 января, начало — в 14:30 мск. В воротах гостей сыграет Андрей Кареев. Защитник Захар Арзхамасцев не примет участия в матче.

«Куньлунь Ред Стар»:



Лазушин (Сунь);

Витасек – Лаюнен, Ип – Фонтейн – Шор;

Ярвинен – Парлетт, Лунд – Мертл – Палола;

Бартли – Лофквист, Савинайнен – Сен-Пьер – Латта;

Сето – Сквайрз – Локхарт.

«Салават Юлаев»:



Кареев (Метсола );

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Гареев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Ткачёв;

Сергеев — Сергиенко, Жарков — Хохряков — Бурдасов;

Елизаров, Рыбин — Кадейкин — Солодухин.