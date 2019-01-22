«Куньлунь» — «Салават»: Кареев сыграет в воротах гостей, Арзамасцев — вне заявки

«Куньлунь Ред Стар» и «Салават Юлаев» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Шанхае. Игра состоится сегодня, 22 января, начало — в 14:30 мск. В воротах гостей сыграет Андрей Кареев. Защитник Захар Арзхамасцев не примет участия в матче.
«Куньлунь Ред Стар»:
Лазушин (Сунь);
Витасек – Лаюнен, Ип – Фонтейн – Шор;
Ярвинен – Парлетт, Лунд – Мертл – Палола;
Бартли – Лофквист, Савинайнен – Сен-Пьер – Латта;
Сето – Сквайрз – Локхарт.
«Салават Юлаев»:
Кареев (Метсола );
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Гареев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Ткачёв;
Сергеев — Сергиенко, Жарков — Хохряков — Бурдасов;
Елизаров, Рыбин — Кадейкин — Солодухин.