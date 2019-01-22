«Амур» потерпел девять поражений подряд

Хабаровский «Амур» на домашней площадке потерпел поражение от новосибирской «Сибири», встреча завершилась со счётом 2:4. «Тигры» потерпели девятое поражение подряд, четыре из которых — с новым главным тренером Александром Гулявцевым.

«Сибирь» одержала четвёртую победу подряд, взяв верх над «Амуром»

К 15-й минуте команда гостей обеспечила себе преимущество в две шайбы, авторами которых стали Даниил Романцев и Джордан Карон. К 21-й минуте «Амур» восстановил равновесие в счёте усилиями Станислава Кацубы и Артёма Железкова. Вскоре гости вновь вышли вперёд благодаря голам Константина Алексеева и Романцева, оформившего дубль.Подопечные Александра Андриевского продлили результативную серию до четырёх выигранных матчей.



Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19