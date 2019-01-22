Деарне: показалось, что площадка «Адмирала» меньше стандартов НХЛ

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Давид Деарне поделился впечатлениями от проигранного матча с «Адмиралом» (1:4).



«Это моя самая длительная поездка? На самом деле нет. Бывало и по 12 часов приходилось на автобусе ехать. Переезды – неотъемлемая часть хоккея, и это не может служить оправданием сегодняшнего поражения. Никто не ждал, что будет легко, но нужно это перебарывать. Ситуация, при которой противник в самом начале получает преимущество, – это не то, чего бы нам хотелось. Одно дело – вести по счёту, и совсем другое – отыгрываться.



Комфортно ли мне было на площадке „Адмирала“? Да, конечно. Но мне показалось, что лёд даже немного меньше, чем в НХЛ. Может быть, потому, что я уже отвык, ведь мы играем на большом льду. Но я получил удовольствие», — цитирует игрока официальный сайт лиги.