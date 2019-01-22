Фрэйзер: «Куньлунь» здорово сыграл в моём дебютном матче, есть шансы на плей-офф

Главный тренер «Куньлуня» Курт Фрэйзер прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:3 Б).



«Для своей первой игры я могу сказать, что команда сыграла здорово, я очень благодарен ребятам. Считаю, что заслуживали большего в этой игре, очень много создавали моментов, но нам не хватало напористой игры на «пятачке», над этим мы должны работать начиная с завтрашнего дня. Нам нужно больше давить и использовать больше грязной игры, в рамках правил, естественно.



Какие внесены изменения? Ничего существенного мы внести не смогли, осуществили пару изменений в атакующей зоне, пару небольших корректировок в средней зоне и в обороне также произвели некоторые изменения. Но суть в том, что это команда и ребята, у которых есть мастерство, желание и старание, чем я был поражён сегодня. Повторюсь, что мы заслуживали большего, жаль, что ребята не были вознаграждены в полной мере за эти старания. Если мы будем так играть каждый день, то мы сможем одержать много побед.



Я считаю, что шансы за место в восьмёрке у нас вполне хорошие, команда голодна, ребята хотят это сделать. Если мы будем дальше так продолжать, то у нас есть все шансы, чтобы ликвидировать это отставание. Безусловно, это будет нелегко, так как все команды здесь хорошие, но и мы хотим быть в числе хороших. Я знаю, что ребята будут бороться до конца. Мы должны больше работать, как я сказал ранее, затрачивать побольше энергии у чужих ворот и найти способ доведения матча до победы, в овертайме или по буллитам — неважно», — передаёт слова Фрэйзера корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.