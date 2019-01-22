«Металлург» — «Барыс»: защитник хозяев Антипин получил травму

В первом периоде матча магнитогорского «Металлурга» и астанинского «Барыса» (1:3) травму получил защитник команды хозяев Виктор Антипин. Хоккеист в следующих периодах не выходил на площадку.

«Металлург» уступил «Барысу» в Магнитогорске

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке потерпел поражение во встрече с астанинским «Барысом», игра завершилась со счётом 1:3. Подопечные Андрея Скабелки выиграли три матча из пяти последних, второй раз за текущий сезон одолев клуб из Магнитогорска.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, во втором команде гостей удалось забросить две шайбы: отличились Алексей Маклюков и Даррен Диц. На 50-й минуте Андрей Чибисов сократил отставание подопечных Йозефа Яндача. В концовке окончательный счёт установил точный бросок в пустые ворота «Металлурга» от Дастина Бойда.