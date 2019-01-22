Тертышный: «Трактор» не досмотрел и пропустил голы с пятака

Исполняющий обязанности главного тренера челябинского «Трактора» Алексей Тертышный прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (0:3).



«Достаточно неплохое начало, два большинства было, но, к сожалению, ни одно не использовали. Ну а дальше, будем так говорить, пропустили голы с пятака, не досмотрели. Постарались вернуться в игру, хотели забить. Были моменты определённые, но соперник в обороне очень плотно сыграл, и очень здорово действовал их вратарь», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

«Автомобилист» четвёртый раз в сезоне обыграл «Трактор», у Доуса — три очка

«Автомобилист» открыл счёт в матче на 17-й минуте, точным броском отметился нападающий Найджел Доус. Во втором периоде команда хозяев упрочила преимущество благодаря заброшенным шайбам Франсиса Паре и Алексея Василевского, оба раз Доус выступил в качестве ассистента. Больше во встрече голов забито не было, шат-аут оформил голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж.