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«Автомобилист» четвёртый раз в сезоне обыграл «Трактор», у Доуса — три очка

«Автомобилист» четвёртый раз в сезоне обыграл «Трактор», у Доуса — три очка
Хоккей / КХЛ

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» одержал победу над челябинским «Трактором», встреча завершилась со счётом 3:0. Подопечные Андрея Мартемьянова четвёртый раз в сезоне оказались сильнее челябинского клуба.

«Автомобилист» открыл счёт в матче на 17-й минуте, точным броском отметился нападающий Найджел Доус. Во втором периоде команда хозяев упрочила преимущество благодаря заброшенным шайбам Франсиса Паре и Алексея Василевского, оба раз Доус выступил в качестве ассистента. Больше во встрече голов забито не было, шат-аут оформил голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2019, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
3:0
1:0, 2:0, 0:0
Трактор
Челябинск
1:0 – Доус (Мамкин, Да Коста) – 16:14 (5x5), 2:0 – Паре (Доус, Секстон) – 22:18 (5x5), 3:0 – Василевский (Доус, Да Коста) – 32:18 (5x4)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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