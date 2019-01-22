«Автомобилист» четвёртый раз в сезоне обыграл «Трактор», у Доуса — три очка

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» одержал победу над челябинским «Трактором», встреча завершилась со счётом 3:0. Подопечные Андрея Мартемьянова четвёртый раз в сезоне оказались сильнее челябинского клуба.



«Автомобилист» открыл счёт в матче на 17-й минуте, точным броском отметился нападающий Найджел Доус. Во втором периоде команда хозяев упрочила преимущество благодаря заброшенным шайбам Франсиса Паре и Алексея Василевского, оба раз Доус выступил в качестве ассистента. Больше во встрече голов забито не было, шат-аут оформил голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж.

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