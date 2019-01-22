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Голышев: не могу сказать, что «Трактор» — удобный соперник для «Автомобилиста»

Голышев: не могу сказать, что «Трактор» — удобный соперник для «Автомобилиста»
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев поделился эмоциями после победы в матче с «Трактором» (3:0).

«Сегодня победили за счёт командной игры. Не дали соперникам забить, а сами забили удачно. Боролись, бились сегодня, играли до последней минуты.

Установка на третий период при счете 3:0? Особой установки не было, нам сказали, как играть. Получилось сыграть чётко по заданию.

Четыре победы над «Трактором» в сезоне? Я не могу сказать, что это удобная команда для нас. Всегда достаточно тяжело играть с ними, несмотря на эту серию из четырёх побед. Это дерби, всегда тратишь много сил. Хороший соперник, с ним всегда тяжело играть.

«Трактор» — вероятный соперник в плей-офф для «Автомобилиста»? Мы не думаем об этом, пока ещё рано. Посмотрим, как будет, десять игр ещё», — отметил Голышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Поляковым.

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