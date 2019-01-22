Чибисов: матч с «Барысом» походил на плей-офф, было активное движение

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Андрей Чибисов поделился впечатлениями от проигранного матча с астанинским «Барысом» (1:3).



«Создавали много моментов, но страдает реализация — очень много нереализованных вещей, а вот нам забили две, скажем так, рабочие шайбы. У нас долго не получалось это сделать.



Матч был похож на плей-офф? Плей-офф — это совершенно другая игра и другая борьба. За каждый сантиметр борьба. Не скажу, что этот матч не был похож на игру плей-офф, ведь было активное движение, все ребята двигались, старались, но вот выиграть не получилось.



Альтернативная форма? Если бы мы выиграли в этой форме, то было бы всё удачно и хорошо. Самое важное — это победа и два очка, а мы этого не сделали сегодня», — цитирует игрока официальный сайт клуба.