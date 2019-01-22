Московское «Динамо» потеряло Кулёмина как минимум до конца «регулярки»

Как стало известно «Чемпионату», у нападающего московского «Динамо» Вячеслава Кулёмина диагностирован перелом ноги.



Хоккеист получил травму в игре регулярного чемпионата с череповецкой «Северсталью» (1:2 ОТ). Форвард выбыл из строя на неопределённый срок и точно не поможет бело-голубым в оставшейся части регулярного чемпионата.



В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 28-летний хоккеист принял участие в 41 встрече, сумев записать на свой счёт 7 (3+4) баллов при показателе полезности «–2» и 24 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 13 с половиной минут за матч.



Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19