СКА разгромил минское «Динамо», у Барабанова — дубль

В Санкт-Петербурге местный СКА одержал разгромную победу над минским «Динамо», игра завершилась со счётом 5:1. Коллектив из Беларуси потерпел четвёртое подряд поражение, подопечные Ильи Воробьёва выиграли девять из десяти последних матчей.



В первом периоде команда хозяев забила трижды, авторами голов стали Антон Белов, Павел Дацюк и Александр Барабанов. Во втором периоде «армейцы» забили ещё два гола усилиями Николая Прохоркина и Барабанова, оформившего дубль. На 49-й минуте «Динамо» сумело размочить счёт благодаря шайбе Джонатона Блума, ставшей последней в матче.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19