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СКА разгромил минское «Динамо», у Барабанова — дубль

СКА разгромил минское «Динамо», у Барабанова — дубль
Хоккей / КХЛ

В Санкт-Петербурге местный СКА одержал разгромную победу над минским «Динамо», игра завершилась со счётом 5:1. Коллектив из Беларуси потерпел четвёртое подряд поражение, подопечные Ильи Воробьёва выиграли девять из десяти последних матчей.

В первом периоде команда хозяев забила трижды, авторами голов стали Антон Белов, Павел Дацюк и Александр Барабанов. Во втором периоде «армейцы» забили ещё два гола усилиями Николая Прохоркина и Барабанова, оформившего дубль. На 49-й минуте «Динамо» сумело размочить счёт благодаря шайбе Джонатона Блума, ставшей последней в матче.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2019, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
5:1
3:0, 2:0, 0:1
Динамо Мн
Минск
1:0 – Белов (Хафизуллин, Кручинин) – 01:34 (5x5), 2:0 – Дацюк (Кузьменко, Хафизуллин) – 03:27 (5x4), 3:0 – Барабанов – 16:15 (5x5), 4:0 – Прохоркин (Якупов, Гусев) – 29:32 (5x5), 5:0 – Барабанов (Хафизуллин, Кузьменко) – 38:42 (5x5), 5:1 – Блум (Хауден) – 48:01 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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