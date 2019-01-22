«Локомотив» выиграл у ЦСКА все три матча сезона

Ярославский «Локомотив» на домашней площадке оказался сильнее московского ЦСКА, встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.«Локомотив» трижды обыграл «армейский» клуб в трёх матчах сезона. Тренер «железнодорожников» Дмитрий Квартальнов ранее долго работал в ЦСКА, доведя команду до финала Кубка Гагарина.

«Локомотив» обыграл ЦСКА, прервав победную серию «армейцев»

Счёт в матче был открыт на последней секунде первого периода, заброшенной шайбой отметился защитник команды хозяев Максим Осипов. Во втором периоде соперники обменялись голами, авторами которых стали Евгений Коротков и Мэт Робинсон. Больше в матче заброшенных шайб зрители не увидели. Для команды Дмитрия Квартальнова победа стала четвёртой подряд, у «армейцев» прервалась серия из четырёх выигранных матчей.