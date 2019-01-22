«Сочи» отправил Александра Полунина в ВХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» отправил нападающего Александра Полунина в фарм-клуб, информирует официальный сайт черноморской команды. Форвард сочинцев в последнее время не получал места в составе основной команды, и теперь в рамках договора о спортивном сотрудничестве будет играть за клуб ВХЛ «Рязань».



21-летний Полунин в 46 матчах текущего чемпионата отметился 11 (3+8) баллами при показателе полезности «–11».



Клуб сообщает также, что в выездной встрече с «Авангардом» защитник Зият Пайгин получил небольшое повреждение, в связи с чем он был включён в список травмированных. В лазарет попал и Никита Точицкий, не доигравший матч с «Сибирью» из-за травмы.



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