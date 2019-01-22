Барабанов: от победы над «Динамо» остался осадок, хотели сыграть на ноль

Нападающий петербургского СКА Александр Барабанов поделился эмоциями от выигранного матча с минским «Динамо» (5:1).



«Здорово, что победили, но осадок остался. Хотели сыграть на ноль, тем более Шестёра заслужил сегодня. Немного обидно. Здорово, что получилось съездить на Матч звёзд, отвлечься, зарядиться эмоциями, пообщаться с ребятами. Это пошло только в плюс.



В первом периоде мы забили много голов, и играть стало проще. Стали действовать более раскрепощённо, создавать больше моментов. В концовке чуть расслабились и сразу пропустили гол. Всегда надо играть до конца.



Здорово, что на матчи приглашают жителей блокадного Ленинграда. В январе мы играем в форме, сделанной в память о блокаде. Спасибо им за всё», — передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.