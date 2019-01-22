Кекяляйнен: набирали 108 очков без Панарина, на замену Бобровскому есть молодёжь

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен поделился мнением о ситуации с Сергеем Бобровским и Артемием Панариным, у которых летом заканчиваются контракты.



«Мы получим от них ответы, после чего примем нужные решения. Это два талантливых игрока, которые вносят серьёзный вклад в наши успехи. Так что для людей со стороны всё это выглядит интригующе. Всем интересно узнать, чем закончится ситуация. Если нам придётся принимать сложные решения, мы это сделаем.



Мне очень нравится наш костяк, который будет становиться только лучше. Я много раз говорил, что до прихода Артемия Панарина мы набирали 108 очков в регулярном сезоне. Я говорю это не для того, чтобы преуменьшить заслуги Артемия. Мы его любим, он отличный игрок и делает команду лучше. Если он по какой-то причине не захочет тут оставаться, то мы будем двигаться дальше и в будущем тоже будем сильной командой. Но мы надеемся, что он останется. Сделаем всё от нас зависящее, чтобы убедить его.



Бобровский был с нами всегда в успешные времена, но на подходе есть ряд отличных молодых вратарей. Это Юнас Корписало, Элвис Мерзликин и Вейни Вехвилайнен. Разумеется, заменить Бобровского, который является двукратным обладателем «Везина Трофи», будет сложно. Что бы они с Панариным ни решили, мы будем двигаться дальше. Жизнь продолжается», — цитирует функционера сайт «Коламбуса».

Пять команд НХЛ, куда могут обменять Бобровского Он настолько хочет уйти, что даже не сидит на скамейке.