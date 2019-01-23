Рёник: разве нынешний «Эдмонтон» — это профессиональная команда уровня НХЛ?

Известный в прошлом нападающий Джереми Рёник, работающий в настоящее время экспертом на североамериканском телевидении, раскритиковал игру «Эдмонтон Ойлерз», который уступил дома худшему клубу НХЛ «Детройт Ред Уингз» (2:3).

«Я не могу поверить, что нынешний «Эдмонтон» — это профессиональная команда уровня НХЛ. Их 17 полевых хоккеистов имеют самый низкий хоккейный интеллект, который я когда-либо видел. Это просто обескураживает», — приводит слова Рёника корреспондент TSN Фрэнк Серавалли.

Поражение от «красных крыльев» стало для «Ойлерз» третьим подряд. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дилан Ларкин и Люк Гленденинг дважды. Голкипер «Детройта» Джимми Ховард отразил 32 броска из 34.