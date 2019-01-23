Форвард «Сан-Хосе» Томаш Гертл оформил второй хет-трик в НХЛ за месяц

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 7:6 ОТ (2:3, 2:2, 2:1, 1:0) в пользу гостей. Для «Кэпиталз» это поражение стало шестым кряду.

Форвард «Сан-Хосе» Томаш Гертл оформил хет-трик, который стал для чеха третьим за карьеру в НХЛ и вторым – в этом месяце. Кроме того, 25-летний нападающий стал первым игроком в истории «Шаркс», завершившим хет-трик голом в овертайме.

В составе «Вашингтона» хет-триком отметился капитан команды Александр Овечкин. Таким образом, этот матч стал первым за три года, в котором игроки команд-соперниц сделали хет-трики. В январе 2016 года в матче между «Питтсбургом» и «Ванкувером» отличились Евгений Малкин и Янник Хансен. За последние 10 сезонов это шестой подобный случай.