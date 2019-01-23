Овечкин — герой или виновник поражения «Вашингтона» в матче с «Сан-Хосе»?

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 7:6 ОТ (2:3, 2:2, 2:1, 1:0) в пользу гостей. Для «Кэпиталз» это поражение стало шестым кряду.

Главным действующим лицом матча стал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Российский форвард набрал 4 (3+1) очка, однако одно из решений Овечкина перевернуло ход матча. На последней минуте встречи Александр при счёте 6:5 в пользу своей команды попытался поразить пустые ворота «Шаркс», однако его бросок был сблокирован, после чего «акулам» удалось отыграться за одну секунду до истечения основного времени встречи. Сам Овечкин после матча взял вину за пропущенный гол на себя.

Видео также можно посмотреть в "Твиттере".

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Овечкин — герой или виновник поражения „Вашингтона“ в матче с „Сан-Хосе“?»

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