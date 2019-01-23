Пашков: настал момент реформ, надо разделить чемпионат России и КХЛ

Олимпийский чемпион Александр Пашков заявил, что настал момент реорганизации и реформирования структуры чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Подошёл момент реорганизации и реформирования структуры внутреннего чемпионата. Должна быть затронута мотивация команд, а также доходная часть. И, конечно, не обойтись без разделения чемпионата России и чемпионата КХЛ. Это должно сыграть одну из главных ролей. Нужно выделить чемпионат России в отдельную турнирную таблицу. Два чемпионата должны идти параллельно. Такой шаг поможет сдвинуть дело с мёртвой точки», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В 11-м чемпионате КХЛ принимают участие 25 клубов из России, Беларуси, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии и Финляндии. Турнир стартовал 1 сентября 2018 года и завершится не позднее 25 апреля 2019 года финальной серией плей-офф, по итогам которой определятся все лауреаты чемпионата.