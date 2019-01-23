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Первая неделя 2019 года — лучшая по посещаемости в истории КХЛ

Первая неделя 2019 года — лучшая по посещаемости в истории КХЛ
Хоккей / КХЛ

Первая неделя 2019 года стала лучшей по посещаемости за всю историю регулярных чемпионатов Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба организации.

22 матча посетили в общей сложности 182 060 зрителей, что составило 8275 человек в среднем на игре. Также впервые в истории лиги средняя посещаемость одной недели регулярного чемпионата превысила 8000 человек.

Лидерами по посещаемости в первые дни нового года стали следующие матчи:
«Динамо» (Минск) – СКА – 15 086 зрителей (4 января);
«Динамо» (Минск) – ЦСКА – 14 886 (6 января);
«Спартак» – «Сибирь» – 11 111 (5 января);
«Спартак» – «Барыс» – 11 019 (3 января);
«Динамо» (Москва) – «Автомобилист» – 10 797 (4 января).

Заполняемость арен стала рекордной в нынешнем регулярном чемпионате и составила 88%.

Посещаемость клубов КХЛ в сезоне-2018/19

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