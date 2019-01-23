«Спартак» — «Северсталь»: команды поменяли вратарей в ходе первого периода

«Спартак» встречается с «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит в Москве.



К 12-й минуте московский клуб выигрывал со счётом 2:0 после точных бросков Максима Цыплакова и Антона Злобина, что вынудило тренерский штаб «Северстали» осуществить рокировку на вратарской позиции — вместо Сергея Коробова в борьбу вступил Алексей Артамкин.

Посмотреть видео гола Злобина можно также на официальном сайте КХЛ.



К концу периода клуб из Череповца сумел не только сравнять счёт, но и выйти вперёд — результативными бросками отметились Юрий Трубачёв, Герман Ткачёв и Дмитрий Марковин. В результате голкипер красно-белых Юлиус Гудачек уступил место в воротах Никите Беспалову.

Посмотреть видео гола Марковина можно на официальном сайте КХЛ.